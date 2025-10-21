Італійські рятувальники знайшли тіла сімох мігрантів після аварії минулого тижня

Італійська берегова охорона витягла сім тіл після минулотижневої корабельної аварії біля південного середземноморського острова Лампедуза, який часто є пунктом призначення для мігрантів, що сподіваються дістатися Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними берегової охорони Італії, на борту судна, яке затонуло в ніч проти 17 жовтня приблизно за 80 кілометрів на південний схід від Лампедузи, перебували близько 30 людей.

Одинадцять із них були врятовані, але решта пасажирів на той момент вважалися зниклими безвісти.

Після кількаденних пошуково-рятувальних операцій береговій охороні Італії вдалося знайти тіла "одного чоловіка, п'яти жінок і неповнолітнього".

"Операції з підйому тривали кілька днів через складнощі, спричинені особливо несприятливими погодними умовами, що неодноразово призводило до припинення робіт з метою забезпечення безпеки персоналу", – повідомилт італійські рятувальники у вівторок.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

За даними міграційної установи ООН, цього року понад 1000 людей загинули, намагаючись перетнути Середземне море в надії дістатися Європи.

Нагадаємо, на початку жовтня човен, який перевозив понад три десятки мігрантів, затонув біля грецького острова, внаслідок чого кілька людей загинули.

Тоді ж човен, на борту якого перебували 10 громадян Китаю, перекинувся на річці Дунай на кордоні між Сербією та Хорватією.