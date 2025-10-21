Итальянские спасатели нашли тела семи мигрантов после аварии на прошлой неделе

Итальянская береговая охрана извлекла семь тел после прошлой недели кораблекрушения у южного средиземноморского острова Лампедуза, который часто является пунктом назначения для мигрантов, надеющихся добраться до Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным береговой охраны Италии, на борту судна, которое затонуло в ночь на 17 октября примерно в 80 километрах к юго-востоку от Лампедузы, находились около 30 человек.

Одиннадцать из них были спасены, но остальные пассажиры на тот момент считались пропавшими без вести.

После нескольких дней поисково-спасательных операций береговой охране Италии удалось найти тела "одного мужчины, пяти женщин и несовершеннолетнего".

"Операции по подъему продолжались несколько дней из-за сложностей, вызванных особенно неблагоприятными погодными условиями, что неоднократно приводило к прекращению работ с целью обеспечения безопасности персонала", – сообщили итальянские спасатели во вторник.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

По данным миграционного учреждения ООН, в этом году более 1000 человек погибли, пытаясь пересечь Средиземное море в надежде добраться до Европы.

Напомним, в начале октября лодка, перевозившая более трех десятков мигрантов, затонула у греческого острова, в результате чего несколько человек погибли.

Тогда же лодка, на борту которой находились 10 граждан Китая, перевернулась на реке Дунай на границе между Сербией и Хорватией.