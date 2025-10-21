Укр Рус Eng

Рютте несподівано їде до Трампа

Новини — Вівторок, 21 жовтня 2025, 22:21 — Олег Павлюк

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 21-22 жовтня відвідає Сполучені Штати Америки.

Як пише "Європейська правда", про це ввечері у вівторок повідомила пресслужба НАТО.

В Альянсі сказали, що в межах свого візиту до США Рютте відвідає Вашингтон і зустрінеться з Дональдом Трампом. При цьому генсек не робитиме заяв для ЗМІ.

Невідомо, чого саме стосується візит Рютте до США, анонсований в останній момент. Але він відбувається на тлі гальмування підготовки зустрічі Трампа і Владіміра Путіна в Будапешті.

Раніше стало відомо, що Росія публічно відкинула пропозицію зупинити бойові дії для початку переговорів про мир, яку підтримав президент США.

За неофіційними даними, Москва після розмови Путіна й Трампа повторила максималістські вимоги для переговорів про мир, зокрема контроль над усім Донбасом і виключення присутності військ НАТО в Україні.

