Рютте неожиданно едет к Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21-22 октября посетит Соединенные Штаты Америки.

Как пишет "Европейская правда", об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба НАТО.

В Альянсе сказали, что в рамках своего визита в США Рютте посетит Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом. При этом генсек не будет делать заявлений для СМИ.

Неизвестно, чего именно касается визит Рютте в США, анонсированный в последний момент. Но он происходит на фоне торможения подготовки встречи Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Ранее стало известно, что Россия публично отвергла предложение остановить боевые действия для начала переговоров о мире, которое поддержал президент США.

По неофициальным данным, Москва после разговора Путина и Трампа повторила максималистские требования для переговоров о мире, в частности контроль над всем Донбассом и исключение присутствия войск НАТО в Украине.