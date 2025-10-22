Сиярто обвинил "провоенную элиту" в попытках сорвать встречу Трампа и Путина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает информацию об отмене переговоров госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "усилиями провоенных кругов помешать проведению саммита".

Об этом он написал в соцсети Х поздно вечером, 21 октября, передает "Европейская правда".

Сьянтяро заявил, что с момента объявления о проведении "мирного саммита" между американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште "было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению".

"Провоенная политическая элита и их СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими для войны или мира", – написал он.

Венгерский министр заявил, что то же самое "происходит почти перед каждым заседанием Европейского Совета, перед принятием решений о санкциях или о Европейском фонде мира".

"На этот раз не будет никаких изменений. Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится", – добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, отложена.

Конкретных причин отложения встречи не называют, однако один из анонимных собеседников сказал, что это связано со слишком разными видениями Рубио и Лаврова относительно того, каким может быть приемлемое завершение российско-украинской войны.

По словам источников агентства Reuters, отказ России от немедленного прекращения огня в Украине мог поставить под угрозу саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

