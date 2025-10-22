У Москві кажуть, що підготовку зустрічі Путіна і Трампа не скасовували

В оточенні правителя РФ назвали неправдивими дані західних ЗМІ про те, що підготовку зустрічі президента США й очільника Кремля призупинили.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X написав гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв, який входить до переговорної команди Кремля.

Дмитрієв заявив, що у ЗМІ "перекручують коментарі" від джерел у Білому домі щодо призупинення підготовки зустрічі Путіна і Трампа у Будапешті, щоб зашкодити підготовці саміту.

"Підготовка триває", – заявив він.

Там само Дмитрієв поширив допис очільника МЗС Угорщини Петер Сійярто, де той заявляє, що "прихильники війни" будуть створювати інформаційне тло для зриву зустрічі.

Нагадаємо, західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Дональда Трампа й Владіміра Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним у Будапешті, про яку вони нещодавно домовились.

Неназваний представник Білого дому сказав журналістам, що у Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Лаврова та Рубіо, яка планувалася для підготовки зустрічі на найвищому рівні.