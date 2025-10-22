В Москве говорят, что подготовку встречи Путина и Трампа не отменяли

В окружении правителя РФ назвали ложными данные западных СМИ о том, что подготовку встречи президента США и главы Кремля приостановили.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X написал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который входит в переговорную команду Кремля.

Дмитриев заявил, что в СМИ "искажают комментарии" от источников в Белом доме о приостановке подготовки встречи Путина и Трампа в Будапеште, чтобы помешать подготовке саммита.

"Подготовка продолжается", – заявил он.

Там же Дмитриев распространил сообщение главы МИД Венгрии Петера Сийярто, где тот заявляет, что "сторонники войны" будут создавать информационный фон для срыва встречи.

Напомним, западные агентства неофициально узнали, что после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отказ России от немедленного прекращения огня в Украине поставил под сомнение проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они недавно договорились.

Неназванный представитель Белого дома сказал журналистам, что в Белом доме уже не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио, которая планировалась для подготовки встречи на высшем уровне.