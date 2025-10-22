У Вільнюсі закривали аеропорт через метеозонди, що порушили авіапростір

Пізно ввечері у вівторок, 21 жовтня, Литва призупиняла повітряний рух в аеропорту Вільнюса через повітряні метеозонди, які зазвичай використовують для перевезення контрабанди.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Національного центру кризового управління (NCMC) країни, передає "Європейська правда".

NCMC заявило, що Литва призупинила повітряний рух в аеропорту Вільнюса пізно вівторка через присутність десятків повітряних куль контрабандистів у своєму повітряному просторі.

"Операції були перервані через метеорологічні повітряні кулі, які використовувалися для контрабанди сигарет з Білорусі", – заявили в центрі.

Наразі перенаправлено вісім рейсів, що прибували, зокрема до аеропорту Каунаса в Литві та до Варшави, повідомив оператор аеропорту Вільнюса.

Схожий інцидент у Литві трапився 5 жовтня. Тоді повітряний простір країни порушили 25 метеозондів, які зазвичай використовуються контрабандистами – внаслідок цього призупиняли повітряний рух в аеропорту Вільнюса.

Після цього в країні затримали шістьох підозрюваних.