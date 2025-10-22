В Вильнюсе закрывали аэропорт из-за метеозондов, нарушивших воздушное пространство

Поздно вечером во вторник, 21 октября, Литва приостановила воздушное движение в аэропорту Вильнюса из-за воздушных метеозондов, которые обычно используются для перевозки контрабанды.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Национального центра кризисного управления (NCMC) страны, передает "Европейская правда".

NCMC заявило, что Литва приостановила воздушное движение в аэропорту Вильнюса поздно вечером во вторник из-за присутствия десятков воздушных шаров контрабандистов в своем воздушном пространстве.

"Операции были прерваны из-за метеорологических воздушных шаров, которые использовались для контрабанды сигарет из Беларуси", – заявили в центре.

В настоящее время перенаправлены восемь прибывающих рейсов, в частности в аэропорт Каунаса в Литве и в Варшаву, сообщил оператор аэропорта Вильнюса.

Подобный инцидент в Литве произошел 5 октября. Тогда воздушное пространство страны нарушили 25 метеозондов, которые обычно используются контрабандистами – в результате этого приостанавливали воздушное движение в аэропорту Вильнюса.

После этого в стране задержали шестерых подозреваемых.