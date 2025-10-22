У Євросоюзі сформувалася ідея альтернативного плану, як розблокувати процес вступу України до ЄС в умовах угорського вето.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

"Друзі України" у ЄС шукають альтернативні шляхи розблокування євроінтеграційного просування України.

Публічно відомо про пропозицію Антоніу Кошти, президента Євроради, щодо відмови від одностайності для технічних кроків, як-то для відкриття переговорних кластерів та глав. Згодом з'явилася ідея про "членство з обмеженими правами".

Численні співрозмовники ЄП у Брюсселі кажуть, що ці ідеї не мають значних шансів на схвалення, але є ще один альтернативний план і шанси на його затвердження – украй високі: його просувають у Раді ЄС, його підтримує Європейська комісія, і віднедавна мін має загальну підтримку України.

Англійською цей задум назвали Frontloading, що можна приблизно перекласти як "зосередження зусиль на початковому етапі". Українські посадовці найчастіше вживають його у прямій транскрипції – як "фронтлоудинг".

По суті, йдеться про домовленість головування Ради ЄС та Єврокомісії, за згоди ключових держав-членів, перейти до неформальних вступних переговорів без офіційного відкриття кластера.

Ідея полягає у тому, щоби провести максимум дій та реформ до того моменту, коли Угорщина нарешті зніме вето і перші переговорні кластери відкриють (наприклад, через поразку Орбана на виборах). У такому разі Україна не втратить час і вже перебуватиме на просунутій стадії переговорів.

Однак низка деталей цього формату залишаються невизначеними.

Детально про це – у статті "Завантаження" в обхід Орбана. Нова ідея ЄС про обхід вето на переговори з Україною