В Евросоюзе сформировалась идея альтернативного плана, как разблокировать процесс вступления Украины в ЕС в условиях венгерского вето.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

"Друзья Украины" в ЕС ищут альтернативные пути разблокирования евроинтеграционного продвижения Украины.

Публично известно о предложении Антониу Кошты, президента Евросовета, об отказе от единогласия для технических шагов, таких как открытие переговорных кластеров и глав. Впоследствии появилась идея о "членстве с ограниченными правами".

Многочисленные собеседники ЕП в Брюсселе говорят, что эти идеи не имеют значительных шансов на одобрение, но есть еще один альтернативный план, и шансы на его утверждение – крайне высоки: его продвигают в Совете ЕС, его поддерживает Европейская комиссия, и с недавнего времени он имеет общую поддержку Украины.

На английском этот замысел назвали Frontloading, что можно примерно перевести как "сосредоточение усилий на начальном этапе". Украинские чиновники чаще всего употребляют его в прямой транскрипции – как "фронтлоудинг".

По сути, речь идет о договоренности председательства Совета ЕС и Еврокомиссии, при согласии ключевых государств-членов, перейти к неформальным вступительным переговорам без официального открытия кластера.

Идея заключается в том, чтобы провести максимум действий и реформ до того момента, когда Венгрия наконец снимет вето и первые переговорные кластеры откроются (например, из-за поражения Орбана на выборах). В таком случае Украина не потеряет время и уже будет находиться на продвинутой стадии переговоров.

Однако ряд деталей этого формата остаются неопределенными.

