Трамп про можливість саміту з Путіним: "Я не хочу, щоб зустріч була даремною"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що рішення щодо його зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним в Угорщині ще не ухвалене.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами 21 жовтня, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що не хоче, аби зустріч із Путіним була "даремною".

"Я не хочу марнувати час. Тож подивимося, що буде", – сказав він.

Американський президент повторив свою позицію, що сторони мають зупинити війну по лінії фронту та припинити вбивства.

"Тож побачимо, що буде. Ми ще не ухвалили рішення", – зазначив Трамп.

На уточнювальне запитання президент США заявив, що "не вважає" саму зустріч з Путіним даремною тратою часу, "але може статися багато чого".

"На фронті між Україною і Росією відбувається багато чого, ми повідомимо вам протягом наступних двох днів про те, що ми робимо", – підсумував він.

Нагадаємо, західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Трампа й Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Трампом і Путіним у Будапешті, про яку вони нещодавно домовились.

Неназваний представник Білого дому сказав журналістам, що у Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Лаврова та Рубіо, яка планувалася для підготовки зустрічі на найвищому рівні.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає інформацію про скасування переговорів Рубіо з Лавровим "зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту".