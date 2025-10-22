Трамп о возможности саммита с Путиным: "Не хочу, чтобы встреча была бесполезной"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решение о его встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в Венгрии еще не принято.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами 21 октября, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что не хочет, чтобы встреча с Путиным была "бесполезной".

"Я не хочу тратить время. Поэтому посмотрим, что будет", – сказал он.

Американский президент повторил свою позицию, что стороны должны остановить войну на линии фронта и прекратить убийства.

"Поэтому посмотрим, что будет. Мы еще не приняли решение", – отметил Трамп.

На уточняющий вопрос президент США заявил, что "не считает" саму встречу с Путиным бесполезной тратой времени, "но может произойти многое".

"На фронте между Украиной и Россией происходит многое, мы сообщим вам в течение следующих двух дней о том, что мы делаем", – подытожил он.

Напомним, западные агентства неофициально узнали, что после разговора Трампа и Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отказ России от немедленного прекращения огня в Украине поставил под сомнение проведение встречи между Трампом и Путиным в Будапеште, о которой они недавно договорились.

Неназванный представитель Белого дома сказал журналистам, что в Белом доме уже не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио, которая планировалась для подготовки встречи на высшем уровне.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает информацию об отмене переговоров Рубио с Лавровым "усилиями провоенных кругов помешать проведению саммита".