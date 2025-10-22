Сибига после ночной атаки: Россия не чувствует достаточного давления, чтобы думать о мире

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров найти дополнительную поддержку для украинской энергетики, которую РФ выбивает перед зимой, и усилить давление на Москву, чтобы там были причины хотеть прекращения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Сибига констатировал, что вместо того, чтобы пойти навстречу дипломатическим усилиям, Россия в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины и обычным домам, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли и снова обесточены многие населенные пункты.

"Повторяю призыв ко всем партнерам, компаниям, международным организациям о мобилизации дополнительной энергетической поддержки для Украины перед зимой и предотвращении гуманитарного кризиса", – призвал глава МИД.

Он отметил, что Украине нужны большие объемы энергоресурсов и средства, генераторы, оборудование для ремонта поврежденных объектов энергетики и дополнительное ПВО.

"Это очень насущные потребности, и мы будем очень благодарны за каждую новую помощь", – подчеркнул Сибига.

Также он отметил, что ночная атака 22 октября – очередное доказательство того, что Россия не испытывает достаточного давления, чтобы действительно стремиться к прекращению войны.

"Пришло время перестать принимать желаемое за действительное и продемонстрировать силу. Новые мощные санкции. Новые решения по замороженным активам. Дополнительное усиление украинской ПВО и дальнобойных возможностей", – написал Сибига.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что видит связь между нежеланием США на данном этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и тем, что Москва продолжает уклоняться от переговоров.

Как известно, на этой неделе состоится саммит лидеров ЕС, на котором в лучшем сценарии могут согласовать 19-й пакет санкций против России и идею с "репарационным займом" Украине с использованием замороженных активов РФ.