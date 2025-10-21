Європейські лідери підтримують Трампа щодо припинення вогню в Україні

Лідери європейських країн у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву, в якій висловили підтримку Україні та зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікували, зокрема, на сайті британського уряду, передає "Європейська правда".

Лідери європейських країн наголосили, що вони об'єднані в прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України.

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – акцентували у заяві.

Також лідери країн наголосили, що тактика затягування Росії раз за разом доводить, що "Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру".

"Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко заявляємо, що Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир'я. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир", – акцентували вона.

У заяві наголосили, що країни розробляють заходи для "використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси".

Також додається, що лідери зустрінуться наприкінці цього тижня в Європейській раді та в форматі "коаліції рішучих", щоб обговорити, як просунути цю роботу вперед і надалі підтримувати Україну.

Заяву підписали український президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туска, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Президент США заявив після зустрічі з Зеленським, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни, та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".

Зеленський, своєю чергою, не став сперечатися з цією думкою Трампа, але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.

Також ЗМІ писали, що Путін під час телефонної розмови з президентом США вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту і заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.