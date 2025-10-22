Зеленский прибыл в Норвегию

В среду, 22 октября, президент Владимир Зеленский прилетел в Норвегию.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где встретится с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стёре. Приезд Зеленского в Норвегию также подтвердил и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Стёре пообещал, что Норвегия продолжит поддерживать Украину.

"Я искренне приветствую президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Украины Елену Зеленскую. Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к длительному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", – акцентировал он в своем заявлении по прибытии украинского президента в Норвегию.

Стёре отметил, что во время встречи с Зеленским они проведут переговоры относительно линии фронта в российско-украинской войне.

"У меня были переговоры с Зеленским после его встречи с Дональдом Трампом. Европейцы очень поддерживают его позицию. Эта встреча ставит целью продолжение переговоров с Украиной в рамках переговоров, которые Украина ведет с европейскими партнерами", – отметил премьер страны.

Также прибыл в Осло и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Это, несомненно, будет историческая встреча", – заявил он.

В тот же день Зеленский отправится в Швецию, где встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Европейские лидеры заявили во вторник, 21 октября, что они "решительно поддерживают" немедленное прекращение войны России в Украине на существующих позициях, чтобы создать условия для мирных переговоров.

СМИ писали, что европейские страны работают с Украиной над предложением из 12 пунктов по прекращению войны России на нынешней линии боевых действий.