ЗМІ: батькам прем’єра Франції надали охорону

Батькам прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню організували охорону через побоювання за їхню безпеку.

Про це з посиланням на свої джерела дізналися AFP та Le Parisien, пише "Європейська правда".

Журналісти довідались, що батьків Лекорню, які проживають у департаменті Ер у Нормандії, помістили під захист поліції з безпекових міркувань. За даними Le Parisien, тепер батьків прем’єра постійно супроводжують троє співробітників поліції – водій і двоє тілоохоронців.

Джерело у Міністерстві внутрішніх справ зазначило, що це було потрібним кроком. Деталей щодо можливих ризиків та загроз не наводять.

Також від джерел стало відомо, що цей крок ініціювали не батьки прем’єра і що так зробили "не для їхнього особистого комфорту".

За шкалою загрози потенційну небезпеку для них оцінили на 4-й рівень, найнижчий із чотирьох.

Нагадаємо, соратник президента Макрона Себастьєн Лекорню тривалий час був міністром оборони, а віднедавна опинився на посаді прем’єра – через вимушену відставку свого попередника Франсуа Байру.

Після призначення уряду Лекорню майже одразу подав у відставку, вважаючи вкрай малими свої шанси владнати усі політичні суперечності так, щоб зберегти посаду. Проте за наполяганнями Макрона він після переговорів з різними політсилами погодився на повторне призначення прем’єром.

Для виходу з глухого кута Макрону і Лекорню довелось погодитися на призупинення непопулярної пенсійної реформи, що принаймні на деякий час забезпечило їм підтримку соціалістів.

