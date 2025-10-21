Макрон публічно підтримав рішення прем'єра заморозити знакову пенсійну реформу

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у вівторок, що підтримує рішення обраного ним прем'єр-міністра призупинити плани щодо підвищення мінімального пенсійного віку, але підтвердив свою віру в те, що цей крок зрештою буде необхідним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

"Факти – річ уперта, і ми старіємо", – сказав Макрон у вівторок під час пресконференції в Любляні.

Це перші публічні коментарі Макрона з цього приводу після того, як прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню оголосив про намір тимчасово заморозити дію закону про поступове підвищення мінімального пенсійного віку у Франції, який викликав масові протести і залишається вкрай непопулярним, до наступних президентських виборів у 2027 році.

Замороження допомогло забезпечити уряду Лекорню принаймні тимчасову мовчазну підтримку соціалістів, які виступали проти реформи 2023 року.

Макрон привітав рішення Лекорню як спосіб "заспокоїти публічні дебати". Президент Франції наполягав на тому, що реформа залишається "необхідною для країни", і сказав, що розглядає крок Лекорню як "не скасування і не призупинення", а скоріше як "відстрочку".

На зустрічі з депутатами від партії Макрона Лекорню заявив, що його рішення заморозити одну з визначних реформ Макрона було покликане відновити дебати з "перевагою бути в наступі", за словами одного з учасників зустрічі.

Президент Франції повторив, що майбутня платоспроможність пенсійної системи Франції не буде гарантована при нинішньому мінімальному пенсійному віці, оскільки все більше людей виходять на пенсію і живуть довше, ніж попередні покоління. У Франції більшість працівників сплачують внески до фонду, який виплачує пенсії нинішнім пенсіонерам.

Лекорню минулого тижня сказав, що парламент зможе проголосувати за призупинення суперечливої пенсійної реформи в листопаді.

Читайте також: Макрон між поганим та ще гіршим: який вплив на Україну та ЄС матиме криза у Франції.