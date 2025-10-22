СМИ: родителям премьера Франции предоставили охрану

Родителям премьер-министра Франции Себастьена Лекорню организовали охрану из-за опасений за их безопасность.

Об этом со ссылкой на свои источники узнали AFP и Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что родителей Лекорню, которые проживают в департаменте Эр в Нормандии, поместили под защиту полиции из соображений безопасности. По данным Le Parisien, теперь родителей премьера постоянно сопровождают трое сотрудников полиции – водитель и двое телохранителей.

Источник в Министерстве внутренних дел отметил, что это было нужным шагом. Деталей о возможных рисках и угрозах не приводят.

Также от источников стало известно, что этот шаг инициировали не родители премьера и что так сделали "не для их личного комфорта".

По шкале угрозы потенциальную опасность для них оценили на 4-й уровень, самый низкий из четырех.

Напомним, соратник президента Макрона Себастьен Лекорню долгое время был министром обороны, а недавно оказался на посту премьера – из-за вынужденной отставки своего предшественника Франсуа Байру.

После назначения правительства Лекорню почти сразу подал в отставку, считая крайне малыми свои шансы уладить все политические противоречия так, чтобы сохранить должность. Однако по настоянию Макрона он после переговоров с различными политсилами согласился на повторное назначение премьером.

Для выхода из тупика Макрону и Лекорню пришлось согласиться на приостановление непопулярной пенсионной реформы, что по крайней мере на некоторое время обеспечило им поддержку социалистов.

О политическом кризисе во Франции читайте в статье Макрон между плохим и еще худшим: какое влияние на Украину и ЕС будет иметь кризис во Франции.