У Греції десятки людей заарештували у справі про шахрайство з аграрними субсидіями ЄС

Масштабна поліцейська операція, спрямована проти шахрайської схеми з сільськогосподарськими субсидіями, розпочалася у вівторок вранці в декількох регіонах Греції, було здійснено 37 арештів.

Про це повідомляє Грецька поліція (ELAS), передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Операція, яку проводив відділ по боротьбі з організованою злочинністю, який часто називають "грецьким ФБР", відбулася в Салоніках, Пеллі, Іоанніні, Аттиці та на Криті. У центрі уваги була злочинна мережа, яку звинувачували в незаконному отриманні сільськогосподарських субсидій Європейського Союзу через фальшиві декларації, подані до агентства сільськогосподарських субсидій OPEKEPE.

За даними влади, заарештовані не є фермерами або виробниками. Ймовірним ватажком є 38-річний колишній співробітник центру декларування фермерських господарств (KYD) в Джанніці, а 36-річний чоловік, який зараз працює в офісі KYD на Криті, також причетний до цієї справи.

За оцінками слідства, мережа шахрайським шляхом отримала понад 20 млн євро субсидій, з яких щонайменше 5-10 млн євро були отримані незаконним шляхом.

Операція проводиться в координації з Європейською прокуратурою (EPPO), яка розпочала розслідування приблизно півтора року тому. Паралельне розслідування за службовим обов'язком було розпочато грецькою владою, і, як повідомляється, обидва розслідування виходять на одних і тих же осіб.

Вважається, що діяльність угруповання відбувалася в період між 2018 і 2024 роками. Більшість фігурантів справи не пов'язані з сільськогосподарськими землями, а ядро угруповання, як вважають, складають від 6 до 15 осіб.

Очікується, що заарештовані особи будуть переведені до Афін для подальшого судового розгляду.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 мільйони євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE, яка управляє понад 2 мільярдами євро щорічної допомоги ЄС для фермерів. Деякі високопосадовці OPEKEPE, щодо яких прокуратура ЄС розслідувала їхню ймовірну роль у шахрайстві, заперечують свою провину.

Уряд заявив, що незабаром передасть повноваження OPEKEPE грецькій державній податковій службі з метою підвищення прозорості.

Прокурори ЄС передали справу на розгляд грецького парламенту, єдиного органу, який має право розслідувати справи політиків.

Парламент створить комітет, який вивчатиме, як OPEKEPE розпоряджалася субсидіями ЄС.

Консервативний уряд Кіріакоса Міцотакіса, який виграв другий термін у 2023 році, зазнав падіння популярності на тлі скандалу, що призвів до відставки чотирьох міністрів, які також заперечували протиправні дії.