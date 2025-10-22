В Греции десятки людей арестовали по делу о мошенничестве с аграрными субсидиями ЕС

Масштабная полицейская операция, направленная против мошеннической схемы с сельскохозяйственными субсидиями, началась во вторник утром в нескольких регионах Греции, было осуществлено 37 арестов.

Об этом сообщает Греческая полиция (ELAS), передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Операция, которую проводил отдел по борьбе с организованной преступностью, который часто называют "греческим ФБР", состоялась в Салониках, Пелле, Иоаннине, Аттике и на Крите. В центре внимания была преступная сеть, которую обвиняли в незаконном получении сельскохозяйственных субсидий Европейского Союза через фальшивые декларации, поданные в агентство сельскохозяйственных субсидий OPEKEPE.

По данным властей, арестованные не являются фермерами или производителями. Предполагаемым главарем является 38-летний бывший сотрудник центра декларирования фермерских хозяйств (KYD) в Джаннике, а 36-летний мужчина, который сейчас работает в офисе KYD на Крите, также причастен к этому делу.

По оценкам следствия, сеть мошенническим путем получила более 20 млн евро субсидий, из которых по меньшей мере 5-10 млн евро были получены незаконным путем.

Операция проводится в координации с Европейской прокуратурой (EPPO), которая начала расследование примерно полтора года назад. Параллельное расследование по долгу службы было начато греческими властями, и, как сообщается, оба расследования выходят на одних и тех же лиц.

Считается, что деятельность группировки происходила в период между 2018 и 2024 годами. Большинство фигурантов дела не связаны с сельскохозяйственными землями, а ядро группировки, как полагают, составляют от 6 до 15 человек.

Ожидается, что арестованные лица будут переведены в Афины для дальнейшего судебного разбирательства.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 миллиона евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE, которая управляет более 2 миллиардами евро ежегодной помощи ЕС для фермеров. Некоторые высокопоставленные чиновники OPEKEPE, в отношении которых прокуратура ЕС расследовала их вероятную роль в мошенничестве, отрицают свою вину.

Правительство заявило, что вскоре передаст полномочия OPEKEPE греческой государственной налоговой службе с целью повышения прозрачности.

Прокуроры ЕС передали дело на рассмотрение греческого парламента, единственного органа, который имеет право расследовать дела политиков.

Парламент создаст комитет, который будет изучать, как OPEKEPE распоряжалась субсидиями ЕС.

Консервативное правительство Кириакоса Мицотакиса, который выиграл второй срок в 2023 году, потерпело падение популярности на фоне скандала, приведшего к отставке четырех министров, которые также отрицали противоправные действия.