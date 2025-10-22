В Кремле и МИД РФ рассказали, что мечтают о встрече с Трампом, и пожаловались на "вбросы"

В Кремле и МИД РФ уверяют, что продолжают готовиться к встрече лидеров России и США и сетуют на большое количество "слухов и вбросов" вокруг этой темы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, как сообщает "Интерфакс", заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков утверждает, что подготовка встречи продолжается.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне, чем мы и занимаемся в свете поручений, которые мы имеем", – пояснил замминистра.

По его словам, "вопросы о графиках, о форматах, о последовательности шагов – они по большому счету производные от содержательной стороны".

Как отметил замминистра, "разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом недели, две, три назад".

"Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договоренности уменьшить шансы их достижения", – пояснил Рябков.

"Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь разные формы", – сказал замглавы МИД.

А пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Газета.ru, отметил, что тема саммита окружена большим количеством спекуляций.

"Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, вбросов, большая часть [которых] не соответствует действительности. Новостей пока нет", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможных осложнениях в подготовке, пресс-секретарь добавил: "Нового сказать нечего".

По его словам, сроки возможной встречи Путина и Трампа пока не определены, а ее подготовка требует тщательной проработки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что подготовка к "мирному саммиту" в его стране продолжается.

Напомним, западные агентства неофициально узнали, что после разговора Трампа и Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отвержение Россией немедленного прекращения огня в Украине поставило под сомнение проведение встречи между Трампом и Путиным в Будапеште, о которой они недавно договорились.

Неназванный представитель Белого дома сказал журналистам, что в Белом доме уже не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио, которая планировалась для подготовки встречи на высшем уровне.