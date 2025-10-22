Литва хоче посилити відповідальність за загрозу авіації після інцидентів з аеростатами

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує внести зміни до кримінального кодексу країни, які будуть передбачати відповідальність за загрозу роботі цивільної авіації та посилити її за контрабанду повітряним шляхом.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У середу, 22 серпня, МВС оголосило, що підготувало та подало відповідні поправки до кримінального кодексу Литви для міжвідомчої координації.

Законопроєкт пропонує поширити кримінальну відповідальність за незаконне володіння акцизними товарами на суму до 150 базових соціальних виплат (наразі 7500 євро), якщо для їхнього транспортування використовуються безпілотні літаки або метеорологічні аеростати, що створює загрозу громадській безпеці.

МВС Литви пропонує встановити кримінальну відповідальність за порушення правил використання літальних апаратів, якщо це призвело до небезпечного інциденту, аварії, порушення роботи аеропорту або повітряного руху.

Цей проєкт поправок до кримінального кодексу був зареєстрований 14 жовтня і координується до 28 жовтня.

За інформацією МВС, після масованого "вторгнення метеорологічних аеростатів", яке сталося 21 жовтня і спричинило перебої в повітряному русі аеропорту Вільнюса, глава МВС Литви Владиславас Кондратович скликав екстрену нараду з генеральною прокуроркою Нідою Грунскіене та іншими представниками служб, відповідальних за громадську безпеку.

На засіданні обговорювалися тактичні та координаційні питання, пов'язані з розслідуваннями, що стосуються метеорологічних аеростатів, а також законодавчі ініціативи.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня Литві довелося закрити повітряний простір і зупинити роботу аеропорту Вільнюса через масовий приліт з Білорусі метеокуль з контрабандою цигарок.

Повітряний простір відкрили лише о 6:30 ранку. Від цього епізоду постраждали понад 4 тисячі пасажирів з 30 рейсів, 14 рейсів до Вільнюса довелося спрямувати в інші аеропорти. Проблеми з рейсами можуть продовжитися і протягом дня через те, що літаки вночі не могли приземлитися та вилетіти за передбаченим графіком.

Пізніше стало відомо, що тоді у країну залетіло близько 200 метеозондів з контрабандою цигарок.