Литва хочет усилить ответственность за угрозу авиации после инцидентов с аэростатами

Министерство внутренних дел Литвы предлагает внести изменения в уголовный кодекс страны, которые будут предусматривать ответственность за угрозу работе гражданской авиации и усилить ее за контрабанду воздушным путем.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В среду, 22 августа, МВД объявило, что подготовило и подало соответствующие поправки в Уголовный кодекс Литвы для межведомственной координации.

Законопроект предлагает распространить уголовную ответственность за незаконное владение акцизными товарами на сумму до 150 базовых социальных выплат (сейчас 7500 евро), если для их транспортировки используются беспилотные самолеты или метеорологические аэростаты, что создает угрозу общественной безопасности.

МВД Литвы предлагает установить уголовную ответственность за нарушение правил использования летательных аппаратов, если это привело к опасному инциденту, аварии, нарушению работы аэропорта или воздушного движения.

Этот проект поправок в уголовный кодекс был зарегистрирован 14 октября и координируется до 28 октября.

По информации МВД, после массированного "вторжения метеорологических аэростатов", которое произошло 21 октября и вызвало перебои в воздушном движении аэропорта Вильнюса, глава МВД Литвы Владиславас Кондратович созвал экстренное совещание с генеральным прокурором Нидой Грунскиене и другими представителями служб, ответственных за общественную безопасность.

На заседании обсуждались тактические и координационные вопросы, связанные с расследованиями, касающимися метеорологических аэростатов, а также законодательные инициативы.

Напомним, вечером 21 октября Литве пришлось закрыть воздушное пространство и остановить работу аэропорта Вильнюса из-за массового прилета из Беларуси метеошаров с контрабандой сигарет.

Воздушное пространство открыли только в 6:30 утра. От этого эпизода пострадали более 4 тысяч пассажиров из 30 рейсов, 14 рейсов в Вильнюс пришлось направить в другие аэропорты. Проблемы с рейсами могут продолжиться и в течение дня из-за того, что самолеты ночью не могли приземлиться и вылететь по предусмотренному графику.

Позже стало известно, что тогда в страну залетело около 200 метеозондов с контрабандой сигарет.