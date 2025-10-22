У Литву залетіло близько 200 метеозондів з контрабандними цигарками

У повітряний простір Литви пізно ввечері 21 жовтня залетіло близько 200 метеозондів з контрабандою цигарок.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав командувач Державної прикордонної служби, генерал Рустам Любаєвс.

Любаєвс повідомив, що радарами Повітряних сил було зафіксовано порушення повітряного простору понад 200 метеозондами.

"Інформація, яку ми отримали від Повітряних сил, свідчить, що загальна їхня чисельність – понад 200", – сказав він у спілкуванні зі ЗМІ.

Він уточнив, що самі прикордонники зафіксували кілька десятків об’єктів і 12 перехопили.

"Звісно, ця цифра протягом дня буде змінюватися", – зазначив він, додавши, що також затримано чотирьох осіб.

Найбільшу кількість об’єктів зафіксували у районі Вільнюса, Алітиса і Варени.

Також стало відомо, що Литва закривала не лише повітряний простір, а й два КПП на кордоні з Білоруссю - з 2 до 9 ранку.

Очільник Національного центру реагування на кризові ситуації Вільмантас Віткаускас сказав, що така масова поява метеозондів має ознаки скоординованої операції.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня Литві довелося закрити повітряний простір і зупинити роботу аеропорту Вільнюса через масовий приліт з Білорусі метеокуль з контрабандою цигарок.

Повітряний простір відкрили лише о 6:30 ранку. Від цього епізоду постраждали понад 4 тисячі пасажирів з 30 рейсів, 14 рейсів до Вільнюса довелося спрямувати в інші аеропорти. Проблеми з рейсами можуть продовжитися і протягом дня через те, що літаки вночі не могли приземлитися та вилетіти за передбаченим графіком.

Як відомо, перед цим роботу низки європейських аеропортів зривали підняттям невідомих дронів поблизу летовищ. Ця серія інцидентів почалася з двох найгучніших випадків у Данії, де загадкові БпЛА з’явилися не лише біля аеропортів, а й військових об’єктів.

Випадки активізували роботу над європейською "стіною дронів".