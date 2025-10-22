Президент Володимир Зеленський прибув до Швеції у середу, 22 жовтня.

Про це стало відомо із трансляції церемонії зустрічі, пише "Європейська правда".

Зеленський розпочав свій візит до цієї країни після того, як здійснив візит до Норвегії

Українського президента зустрів прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон, з яким у них запланована офіційна зустріч, під час якої вони обговорять, зокрема, війну Росії проти України та двостороннє співробітництво у сфері оборони між Швецією та Україною.

Під час візиту Зеленського до Осло цього дня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення 1,5 млрд норвезьких крон (близько $150 млн) на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Нещодавно Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.