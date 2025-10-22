Президент Владимир Зеленский прибыл в Швецию.

Об этом стало известно из трансляции церемонии встречи, пишет "Европейская правда".

В среду, 22 октября, после визита в Норвегию украинский президент прибыл с визитом в Швецию.

Украинского президента встретил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, с которым у них запланирована официальная встреча. Они обсудят, в частности, войну России против Украины и двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Швецией и Украиной.

Во время визита Зеленского в Осло в этот день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении 1,5 млрд норвежских крон (около $150 млн) на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Недавно Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.