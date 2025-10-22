У Польщі висунули звинувачення двом українцям, один шпигував на користь РФ

У польському місті Біла Підляська затримали двох громадян України– одному з них висунуто звинувачення в роботі на іноземну розвідку і передачі інформації про польську військову інфраструктуру, інший відповідатиме за зберігання наркотиків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Люблінський регіональний відділ Національної прокуратури проводить розслідування за підозрою у шпигунстві на користь іноземної спецслужби. Справа стосується двох 24-річних громадян України, затриманих 5 жовтня у Білій Підляській.

Як повідомляє Національна прокуратура, під час інтервенції поліцейські виявили у чоловіків близько 30 грамів наркотиків.

В ході подальших заходів, за участю співробітників Агентства внутрішньої безпеки, на телефоні, що належить одному із затриманих – Богдану К., було виявлено листування, яке свідчить про те, що він займається шпигунством. Він передавав російськомовній особі фотографії та географічні координати об'єктів військового значення на території Польщі.

Висновки слідчих вказують на те, що надіслані матеріали могли стосуватися інфраструктури, яка перебуває у розпорядженні Збройних сил Польщі.

Богдану К. висунули звинувачення в тому, що він діяв на користь іноземної розвідки і передавав інформацію, розголошення якої могло зашкодити безпеці Польщі. Чоловік не визнав себе винним. За даними прокуратури, під час допиту він висловлював проросійські погляди і заперечував суверенітет України.

Окружний суд у Білій Підляській за клопотанням прокуратури ухвалив рішення про тимчасовий тримісячний арешт підозрюваного.

Другому затриманому, Кирилу Т., висунули звинувачення у зберіганні наркотичних засобів.

У його випадку суд застосував так званий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Розслідування у справі веде Люблінське відділення Агентства внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури.

Вранці 21 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій.

У зв'язку з цією справою, відомо, що в Польщі було затримано Данила Г., а в Румунії – двох українських громадян, які співпрацювали з підозрюваним.

Згідно з висновками слідства, Данило Г. діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання, доручені російськими спецслужбами. 17 жовтня окружний суд столиці Варшави ухвалив рішення про тримісячне утримання підозрюваного під вартою.

Румунський суд ухвалив рішення про утримання під вартою затриманих у країні громадян протягом 30 днів.