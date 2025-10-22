В Польше предъявили обвинения двум украинцам, один шпионил в пользу РФ

В польском городе Белая Подляска задержали двух граждан Украины – одному из них предъявлено обвинение в работе на иностранную разведку и передаче информации о польской военной инфраструктуре, другой будет отвечать за хранение наркотиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Люблинский региональный отдел Национальной прокуратуры проводит расследование по подозрению в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы. Дело касается двух 24-летних граждан Украины, задержанных 5 октября в Белой Подляской.

Как сообщает Национальная прокуратура, во время интервенции полицейские обнаружили у мужчин около 30 граммов наркотиков.

В ходе дальнейших мероприятий, с участием сотрудников Агентства внутренней безопасности, на телефоне, принадлежащем одному из задержанных – Богдану К., была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что он занимается шпионажем. Он передавал русскоязычному лицу фотографии и географические координаты объектов военного значения на территории Польши.

Выводы следователей указывают на то, что присланные материалы могли касаться инфраструктуры, которая находится в распоряжении Вооруженных сил Польши.

Богдану К. предъявили обвинение в том, что он действовал в пользу иностранной разведки и передавал информацию, разглашение которой могло повредить безопасности Польши. Мужчина не признал себя виновным. По данным прокуратуры, во время допроса он высказывал пророссийские взгляды и отрицал суверенитет Украины.

Окружной суд в Белой Подляской по ходатайству прокуратуры принял решение о временном трехмесячном аресте подозреваемого.

Второму задержанному, Кириллу Т., предъявили обвинение в хранении наркотических средств.

В его случае суд применил так называемую меру пресечения в виде содержания под стражей, расследование по делу ведет Люблинское отделение Агентства внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры.

Утром 21 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий.

В связи с этим делом известно, что в Польше был задержан Даниил Г., а в Румынии – два украинских гражданина, которые сотрудничали с подозреваемым.

Согласно выводам следствия, Даниил Г. действовал совместно с другими лицами, выполняя задания, порученные российскими спецслужбами. 17 октября окружной суд столицы Варшавы принял решение о трехмесячном содержании подозреваемого под стражей.

Румынский суд принял решение о содержании под стражей задержанных в стране граждан в течение 30 дней.