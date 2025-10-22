У Литві обіцяють закрити кордон з Білоруссю, якщо інциденти з метеокулями повторяться

Після масового запуску контрабандних повітряних куль з Білорусі до Литви прем'єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що в разі повторення подібних дій країна повністю закриє кордон із сусідньою Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Якщо знову відбудеться масовий перетин нашого кордону такими кулями, ми відреагуємо негайно і закриємо кордон із Білоруссю", – заявила глава уряду журналістам у середу після засідання Комісії національної безпеки.

"Поступок Білорусі в цьому питанні не буде", – додала вона.

За словами Ругінене, спочатку рішення про закриття кордону на одну добу могла б ухвалити Служба охорони державного кордону (VSAT), після чого вона звернулася б до уряду для продовження цього рішення.

"На це часу не пошкодуємо. (...) Нашим сусідам посилається чіткий сигнал – ми не будемо спокійно дивитися на подібні дії", – сказала прем'єр-міністерка.

За словами прем'єр-міністерки, плануються й інші заходи: посилення відповідальності за контрабандну діяльність, а також обговорення з литовським бізнесом технічних способів запобігання потраплянню таких куль у країну.

"До п'ятниці міністр внутрішніх справ зобов'язався представити пропозицію щодо технологічних засобів, за допомогою яких можна буде блокувати SIM-карти, встановлені разом із кулями", – повідомила Ругінене.

Наступного тижня заплановано чергове засідання Комісії національної безпеки для оцінки ходу виконання цих заходів.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня Литві довелося закрити повітряний простір і зупинити роботу аеропорту Вільнюса через масовий приліт з Білорусі метеокуль з контрабандою цигарок.

Повітряний простір відкрили лише о 6:30 ранку. Від цього епізоду постраждали понад 4 тисячі пасажирів з 30 рейсів, 14 рейсів до Вільнюса довелося спрямувати в інші аеропорти. Проблеми з рейсами можуть продовжитися і протягом дня через те, що літаки вночі не могли приземлитися та вилетіти за передбаченим графіком.

Пізніше стало відомо, що тоді у країну залетіло близько 200 метеозондів з контрабандою цигарок.