В Литве обещают закрыть границу с Беларусью, если инциденты с метеошарами повторятся

После массового запуска контрабандных воздушных шаров из Беларуси в Литву премьер-министр Инга Ругинене заявила, что в случае повторения подобных действий страна полностью закроет границу с соседней Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью", – заявила глава правительства журналистам в среду после заседания Комиссии национальной безопасности.

"Уступок Беларуси в этом вопросе не будет", – добавила она.

По словам Ругинене, сначала решение о закрытии границы на одни сутки могла бы принять Служба охраны государственной границы (VSAT), после чего она обратилась бы к правительству для продления этого решения.

"На это времени не пожалеем (...) Нашим соседям направляется четкий сигнал – мы не будем спокойно смотреть на подобные действия", – сказала премьер-министр.

По словам премьер-министра, планируются и другие меры: усиление ответственности за контрабандную деятельность, а также обсуждение с литовским бизнесом технических способов предотвращения попадания таких объектов в страну.

"До пятницы министр внутренних дел обязался представить предложение по технологическим средствам, с помощью которых можно будет блокировать SIM-карты, установленные вместе с шарами", – сообщила Ругинене.

На следующей неделе запланировано очередное заседание Комиссии национальной безопасности для оценки хода выполнения этих мероприятий.

Напомним, вечером 21 октября Литве пришлось закрыть воздушное пространство и остановить работу аэропорта Вильнюса из-за массового прилета из Беларуси метеозондов с контрабандой сигарет.

Воздушное пространство открыли только в 6:30 утра. От этого эпизода пострадали более 4 тысяч пассажиров из 30 рейсов, 14 рейсов в Вильнюс пришлось направить в другие аэропорты. Проблемы с рейсами могут продолжиться и в течение дня из-за того, что самолеты ночью не могли приземлиться и вылететь по предусмотренному графику.

Позже стало известно, что тогда в страну залетело около 200 метеозондов с контрабандой сигарет.