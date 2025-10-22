Три страны призвали ЕС усилить борьбу с языком ненависти

ЕС должен немедленно прекратить финансирование организаций, которые не поддерживают его ценности, и сделать больше для борьбы с языком ненависти.

К этому призвали Франция, Австрия и Нидерланды в неофициальном документе, с которым ознакомилось издание Politico, передает "Европейская правда".

Ссылаясь на всплеск антисемитских и расистских инцидентов после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и войны в Газе, три страны призывают Брюссель и национальные столицы "удвоить усилия по борьбе с расизмом, антисемитизмом, ксенофобией и антимусульманской ненавистью" и обеспечить "отсутствие поддержки организаций, враждебных европейским ценностям, в частности, путем финансирования".

Документ содержит предложения по усилению финансового надзора и расширению уголовного и оперативного реагирования ЕС на преступления на почве ненависти.

Документ призывает Европейскую комиссию в полной мере применять существующие бюджетные правила, позволяющие исключить организации, разжигающие ненависть, и заставить бенефициаров таких программ, как Erasmus+ и CERV (Граждане, равенство, права и ценности), подписать обязательства о том, что они будут уважать и продвигать права и ценности ЕС.

Документ подписан за день до заседания Европейского Совета в Брюсселе, на котором лидеры ЕС будут обсуждать вопросы поддержки Украины, обороны, а также жилья, конкурентоспособности, миграции, "зеленого" и цифрового перехода.

Согласно проекту выводов Совета, ожидается, что национальные лидеры подчеркнут, что ценности ЕС одинаково применяются в цифровой сфере, а защита несовершеннолетних будет выделена как ключевой приоритет.

Помимо финансирования, документ требует более жестких мер против языка ненависти онлайн и офлайн. Он также призывает Европол запустить проект, направленный на борьбу с преступлениями на почве ненависти, и призывает к проведению образовательных и информационных программ по вопросам толерантности и памяти о Холокосте через программы Erasmus+ и CERV.

Напомним, правительство Британии распорядилось, чтобы британские университеты приняли более решительные меры для защиты еврейских студентов после смертельного нападения на синагогу в северной Англии.

Во вторую годовщину нападения ХАМАС на Израиль канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему стыдно из-за уровня антисемитизма, который воцарился в стране.