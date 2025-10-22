Україна просить ЄС дозволити ширше використання "репараційної позики"

Україна закликає європейські держави дозволити ширше використання коштів у межах так званої "репараційної позики", що надаватиметься за рахунок заморожених російських активів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтервʼю Reuters сказала заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

За словами Мудрої, Україна потребує "репараційної позики" до кінця 2025 року, аби мати прогнозований бюджет на наступний рік, а також автономії у її використанні.

"Позиція України полягає в тому, що будь-які умови підривають принцип справедливості. Тому саме жертва, а не донори чи партнери, повинна визначати, як задовольнити свої найнагальніші потреби в обороні, відновленні та компенсації", – сказала вона.

Заступниця глави ОП розповіла, що Україна також хотіла б використовувати "репараційну позику" для купівлі зброї в неєвропейських виробників.

"Ми наполягатимемо на автономії в ухваленні рішень щодо розподілу ресурсів між оборонними потребами. Якщо в європейських країнах недостатньо оборонних потужностей, то ми повинні мати можливість купувати їх у неєвропейських країнах", – додала Мудра.

Вона сказала, що частина позики також має бути спрямована на "нагальні потреби у відбудові", зокрема на критичну енергетичну інфраструктуру України та компенсацію постраждалим від агресії "в розумних межах".

Як писала "ЄвроПравда", Єврорада у висновках за результатами засідання 23 жовтня заявить про плани ЄС надати Україні фінансову та військову допомогу у 2026-27 роках, використовуючи для цього у тому числі грошові залишки російських заморожених активів.

Пропозиції та правові аргументи Європейської комісії щодо надання Україні 140 млрд євро "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії досі не переконали Бельгію, на території якої перебувають ці активи, підтримати вказаний проєкт.