Украина просит ЕС разрешить более широкое использование "репарационного займа"

Новости — Среда, 22 октября 2025, 16:32 — Олег Павлюк

Украина призывает европейские государства разрешить более широкое использование средств в рамках так называемого "репарационного займа", который будет предоставляться за счет замороженных российских активов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters сказала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

По словам Мудрой, Украина нуждается в "репарационном займе" до конца 2025 года, чтобы иметь прогнозируемый бюджет на следующий год, а также автономии в его использовании.

"Позиция Украины состоит в том, что любые условия подрывают принцип справедливости. Поэтому именно жертва, а не доноры или партнеры, должна определять, как удовлетворить свои насущные потребности в обороне, восстановлении и компенсации", – сказала она.

Заместитель главы ОП рассказала, что Украина также хотела бы использовать "репарационный заем" для покупки оружия у неевропейских производителей.

"Мы будем настаивать на автономии в принятии решений по распределению ресурсов между оборонными потребностями. Если в европейских странах недостаточно оборонных мощностей, то мы должны иметь возможность покупать их у неевропейских стран", – добавила Мудрая.

Она сказала, что часть займа также должна быть направлена на "насущные потребности в восстановлении", в частности на критическую энергетическую инфраструктуру Украины и компенсацию пострадавшим от агрессии "в разумных пределах".

Как писала "ЕвроПравда", Евросовет в выводах по результатам заседания 23 октября заявит о планах ЕС предоставить Украине финансовую и военную помощь в 2026-27 годах, используя для этого в том числе денежные остатки российских замороженных активов.

Предложения и правовые аргументы Европейской комиссии о предоставлении Украине 140 млрд евро "репарационных займов" на базе замороженных активов России до сих пор не убедили Бельгию, на территории которой находятся эти активы, поддержать указанный проект.

