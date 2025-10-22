Швеция планирует продать Украине до 150 истребителей Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским президентом в Швеции, передает "Европейская правда".

По словам Кристерссона, письмо о намерениях между Швецией и Украиной – это начало долгого пути.

"Это приблизит нас на один шаг к большой экспортной сделке для Saab. Для Швеции, вместе с Украиной. Это означает большие возможности для воздушных сил Украины, а также для Швеции и нашей оборонной промышленности и долгосрочного промышленного сотрудничества между Швецией и Украиной", – сказал он.

Премьер уточнил, что это соглашение не направлено на какие-то новые поставки в этот момент, это о долгосрочном сотрудничестве и возможности получить большую сделку между нашими странами.

Речь идет о "что-то около 100-150 истребителей Gripen серии Е, которая сейчас начинает производиться, и это позволит построить очень серьезные воздушные силы в Украине, которые станут частью большой семьи систем истребителей", – сказал Кристерссон.

Он подчеркнул, что это четкое взаимное заявление о намерениях и начало долгого пути на следующие 10-15 лет.

Ранее шведским СМИ стало известно о намерениях Швеции продать Украине 120 самолетов Gripen в новейшей версии.

Недавно Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.