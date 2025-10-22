ЗМІ: Швеція хоче продати Україні 120 літаків Gripen останньої моделі

Швеція хоче продати Україні дуже велику кількість останньої версії літаків JAS 39 Gripen E.

Про це дізнався шведський телеканал TV4 Nyheterna, передає "Європейська правда".

Згідно з інформацією, йдеться про 120 одиниць.

Це означає, що продаж буде вдвічі більшим, ніж найбільший на сьогодні для Швеції.

Згідно з інформацією, наразі Швеція може продати трохи понад 10 одиниць Gripen версії C/D.

JAS 39 Gripen E – це остання версія шведського винищувача, розроблена компанією Saab. Модель має потужніший двигун, більшу дальність польоту і більш досконалу радіолокацію та електроніку, ніж попередні версії.

Незадовго до 13:00 в середу український президент приземлився в аеропорту Лінчепінга. Володимир Зеленський перебуває у Швеції з візитом, і Ульф Крістерссон прийняв його в Лінчепінгу.

Очікується, що під час зустрічі лідери двох країн обговорять триваючу війну Росії проти України та поглиблення оборонної співпраці між країнами.

У візиті також візьмуть участь міністр енергетики та підприємництва Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон.

Нещодавно Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.