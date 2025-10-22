Чеська вчителька невдало оскаржила вирок за заперечення злочинів РФ в Україні

Апеляційний суд у Чехії підтвердив семимісячний умовний термін покарання для вчительки Мартіни Беднаржової, яка на своїх уроках заперечувала скоєння Росією злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За словами голови апеляційної палати Гани Халоупкової, для призначення меншого покарання Беднаржовій не було підстав.

"Своїми висловлюваннями обвинувачена відмовляється від будь-якої саморефлексії або визнання, що вона могла помилитися, хоча б частково", – зазначила суддя.

Тему України Беднаржова порушила на уроці для восьмого класу на початку квітня 2022 року. Жінка розповіла учням, що з боку росіян це виправданий спосіб вирішення ситуації, і стверджувала, що в Києві "нічого не відбувається".

Коли учні заявили, що в новинах Чеського телебачення бачили кадри з обстрілами Києва, Беднаржова відповіла, що державне телебачення є упередженим. Вона також заявила, що, на її думку, українські "нацистські угруповання на Донбасі" з 2014 року "систематично знищують росіян".

Двічі вчительку виправдали в суді, вдруге вирок підтвердив апеляційний суд. Однак у січні Верховний суд Чехії скасував вироки і відправив справу на повторний розгляд.

У липні Беднаржовій винесли нинішній вирок: сім місяців умовного покарання з випробувальним терміном 20 місяців, заборона викладати протягом трьох років і обовʼязок пройти курс з підвищення медіаграмотності.

Мартіна Беднаржова безуспішно балотувалася на останніх виборах до Палати депутатів Чехії – вона була третьою в списку празьких кандидатів руху крайніх лівих і комуністів Stačilo!