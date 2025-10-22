Чешская учительница безуспешно обжаловала приговор за отрицание преступлений РФ в Украине

Апелляционный суд в Чехии подтвердил семимесячный условный срок наказания для учительницы Мартины Беднаржовой, которая на своих уроках отрицала совершение Россией преступлений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам председателя апелляционной палаты Ганы Халоупковой, для назначения меньшего наказания Беднаржовой не было оснований.

"Своими высказываниями обвиняемая отказывается от любой саморефлексии или признания, что она могла ошибиться, хотя бы частично", – отметила судья.

Тему Украины Беднаржова затронула на уроке для восьмого класса в начале апреля 2022 года. Женщина рассказала ученикам, что со стороны россиян это оправданный способ решения ситуации, и утверждала, что в Киеве "ничего не происходит".

Когда ученики заявили, что в новостях Чешского телевидения видели кадры с обстрелами Киева, Беднаржова ответила, что государственное телевидение является предвзятым. Она также заявила, что, по ее мнению, украинские "нацистские группировки на Донбассе" с 2014 года "систематически уничтожают россиян".

Дважды учительницу оправдали в суде, во второй раз приговор подтвердил апелляционный суд. Однако в январе Верховный суд Чехии отменил приговоры и отправил дело на повторное рассмотрение.

В июле Беднаржовой вынесли нынешний приговор: семь месяцев условного наказания с испытательным сроком 20 месяцев, запрет преподавать в течение трех лет и обязанность пройти курс по повышению медиаграмотности.

Мартина Беднаржова безуспешно баллотировалась на последних выборах в Палату депутатов Чехии – она была третьей в списке пражских кандидатов движения крайних левых и коммунистов Stačilo!