Рютте: остання зустріч Зеленського і Трампа була "гарною" і "успішною"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте позитивно оцінив останню зустріч лідерів України та США, після якої зокрема почалась організація саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна у Будапешті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На питання, чи не є нинішній візит Рютте до США "свідченням того, що зустріч Трампа з Зеленським у п'ятницю була повним провалом", генсек відповів заперечно.

"Вона (зустріч Рютте і Трампа. – Ред.) була запланована заздалегідь. Я переписувався з президентом після величезного успіху в Газі, і ми домовилися про зустріч у Вашингтоні, щоб обговорити, як ми можемо реалізувати його бачення миру в Україні", – додав він.

Генсек Альянсу, коментуючи зустріч Трампа і Зеленського, сказав, що це "була хороша зустріч, це була успішна зустріч".

Візит українського лідера до Білого дому відбувся наступного дня після того, як президент США поговорив з Владіміром Путіним і домовився зустрітись із ним у Будапешті.

Західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Трампа й Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Трампом і Путіним у Будапешті.