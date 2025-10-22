Рютте: последняя встреча Зеленского и Трампа была "хорошей" и "успешной"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно оценил последнюю встречу лидеров Украины и США, после которой, в частности, началась организация саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На вопрос, не является ли нынешний визит Рютте в США "свидетельством того, что встреча Трампа с Зеленским в пятницу была полным провалом", генсек ответил отрицательно.

"Она (встреча Рютте и Трампа. – Ред.) была запланирована заранее. Я переписывался с президентом после огромного успеха в Газе, и мы договорились о встрече в Вашингтоне, чтобы обсудить, как мы можем реализовать его видение мира в Украине", – добавил он.

Генсек Альянса, комментируя встречу Трампа и Зеленского, сказал, что это "была хорошая встреча, это была успешная встреча".

Визит украинского лидера в Белый дом состоялся на следующий день после того, как президент США поговорил с Владимиром Путиным и договорился встретиться с ним в Будапеште.

Западные агентства неофициально узнали, что после разговора Трампа и Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отказ России от немедленного прекращения огня в Украине поставил под сомнение проведение встречи между Трампом и Путиным в Будапеште.