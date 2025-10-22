Британія покарала банди з Балкан, які переправляють мігрантів через Ла-Манш

Британський уряд у середу оголосив про санкції проти злочинних угруповань, причетних до переправлення мігрантів через Західні Балкани, і тіньової мережі, яка фінансує малі човни для цієї діяльності.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Останні санкції Британії спрямовані на балканські злочинні угруповання, які займаються продажем підроблених паспортів, та тіньову фінансову мережу, що постачає двигуни для малих човнів.

Ідеться зокрема про косовське злочинне угруповання Krasniqi та хорватської банди Нусрета Сеферовича, які займаються виробництвом підробних документів для мігрантів.

Членам угруповань та тіньовим фінансистам, які сприяють переправленню мігрантів, заборонили в'їжджати до Великої Британії, а їхні рахунки у британській фінансовій системі заморозили.

Міністерство закордонних справ Британії додатково налагодить співпрацю з країнами Західних Балкан, аби домовитися про повернення мігрантів до країн походження, ідеться в повідомленні.

Про нові заходи Британія оголосила на тлі подальшого зростання нелегальної міграції через Ла-Манш. У середу кількість прибулих перевищила показник за весь 2024 рік – 36 816 людей.

Повідомлялось, що мігрант, якого раніше повернули до Франції в межах нової британсько-французької міграційної угоди "one in, one out", знову нелегально перетнув Ла-Манш і повернувся до Великої Британії на невеликому човні.

Велика Британія раніше сказала, що більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.