Британия наказала банды с Балкан, которые переправляют мигрантов через Ла-Манш

Британское правительство в среду объявило о санкциях против преступных группировок, причастных к переправке мигрантов через Западные Балканы, и теневой сети, которая финансирует малые лодки для этой деятельности.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского правительства.

Последние санкции Великобритании направлены на балканские преступные группировки, занимающиеся продажей поддельных паспортов, и теневую финансовую сеть, поставляющую двигатели для малых лодок.

Речь идет, в частности, о косовской преступной группировке Krasniqi и хорватской банде Нусрета Сеферовича, которые занимаются производством поддельных документов для мигрантов.

Членам группировок и теневым финансистам, которые способствуют переправке мигрантов, запретили въезжать в Великобританию, а их счета в британской финансовой системе заморозили.

Министерство иностранных дел Великобритании дополнительно наладит сотрудничество со странами Западных Балкан, чтобы договориться о возвращении мигрантов в страны происхождения, говорится в сообщении.

О новых мерах Великобритания объявила на фоне дальнейшего роста нелегальной миграции через Ла-Манш. В среду количество прибывших превысило показатель за весь 2024 год – 36 816 человек.

Сообщалось, что мигрант, которого ранее вернули во Францию в рамках нового британско-французского миграционного соглашения "one in, one out", снова нелегально пересек Ла-Манш и вернулся в Великобританию на небольшой лодке.

Великобритания ранее заявила, что больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.