Мігрант, повернутий до Франції за новою угодою, знову прибув до Британії на човні

Мігрант, якого раніше повернули до Франції в межах нової британсько-французької міграційної угоди "one in, one out", знову нелегально перетнув Ла-Манш і повернувся до Великої Британії на невеликому човні.

Про це стало відомо The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Чоловік, який прагне отримати притулок у Великій Британії, зараз перебуває в центрі утримання. Він заявив, що став жертвою сучасного рабства з боку контрабандистів.

За даними британського Міністерства внутрішніх справ, підтверджено, що одна особа, відправлена раніше до Франції в межах угоди, дійсно повернулася до Великої Британії.

Ця угода передбачає, що людей, які перетнули Ла-Манш на малих човнах, можна повернути до Франції в обмін на прийняття такої ж кількості шукачів притулку з Франції легальним шляхом.

"Якби я вважав, що Франція є для мене безпечною, я б ніколи не повернувся до Великої Британії", – заявив чоловік виданню.

Він розповів, що після повернення до Франції його розмістили у притулку в Парижі, але він боявся виходити надвір, оскільки контрабандисти, які раніше його експлуатували, "завжди ходять зі зброєю та ножами".

"Вони ставилися до мене як до нікчемної речі, змушували працювати, знущалися, погрожували пістолетом і казали, що вб'ють, якщо я хоч трохи протестуватиму", – розповів чоловік.

Організація Humans For Rights Network повідомила, що отримала численні свідчення шукачів притулку, які зазнали насильства та експлуатації з боку контрабандистів у районі Дюнкерка та Кале.

Французьке Міністерство внутрішніх справ заперечує погані умови утримання повернених осіб, стверджуючи, що всім забезпечено житло й належну оцінку статусу.

Нагадаємо, у вересні Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.

Повідомляли також, що Велика Британія більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.