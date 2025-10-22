Сейм Латвії у жовтні ухвалить рішення щодо виходу зі Стамбульської конвенції

Латвійський Сейм у четвер почне обговорення законопроєкту про вихід із Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству, відомій також як Стамбульська конвенція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Комітет Сейму Латвії у закордонних справах ухвалив, що розгляд законопроєкту про вихід країни зі Стамбульської конвенції почнеться в четвер.

Документ планується розглянути за скороченою процедурою, і остаточне рішення має бути ухвалене 30 жовтня.

Дебати щодо виходу Латвії зі Стамбульської конвенції тривають із вересня, коли відповідне рішення підтримала одна з партій коаліції – Союз зелених і селян, усупереч позиції решти урядових політсил.

Ця ж партія у 2023 році підтримала ратифікацію документа, що тоді було одним із зобовʼязань коаліції.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.