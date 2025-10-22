Сейм Латвии в октябре примет решение о выходе из Стамбульской конвенции

Латвийский Сейм в четверг начнет обсуждение законопроекта о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия, известной также как Стамбульская конвенция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Комитет Сейма Латвии по иностранным делам постановил, что рассмотрение законопроекта о выходе страны из Стамбульской конвенции начнется в четверг.

Документ планируется рассмотреть по сокращенной процедуре, и окончательное решение должно быть принято 30 октября.

Дебаты о выходе Латвии из Стамбульской конвенции продолжаются с сентября, когда соответствующее решение поддержала одна из партий коалиции – Союз зеленых и крестьян, вопреки позиции остальных правительственных политсил.

Эта же партия в 2023 году поддержала ратификацию документа, что тогда было одним из обязательств коалиции.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер для предотвращения такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.