Трамп ударил санкциями по "Роснефти" и "Лукойлу"

Соединенные Штаты впервые при второй каденции Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Минфина США от 22 октября.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях "вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине".

"Сегодняшние санкции усилят давление на энергетический сектор России и ухудшат способность Кремля получать доходы для своей военной машины и поддерживать свою ослабленную экономику", – отмечается в заявлении.

В частности, под санкции попадают "Роснефть" и "Лукойл".

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пора "прекратить убийства и немедленно прекратить огонь".

"В связи с отказом президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Минфин налагает санкции на крупнейшие нефтяные компании, финансирующие военную машину Кремля. Минфин готов к новым шагам, если это будет необходимо, чтобы поддержать усилия президента Трампа по завершению этой войны. Призываем союзников присоединиться к нам и соблюдать эти санкции", – заявил Бессент.

В дополнение к „Роснефти" и "Лукойлу", в списке оказались еще ряд напрямую связанных с ними дочерних компаний и все, где от 50% акций прямо или косвенно принадлежат вышеупомянутым.

Также СМИ узнали, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками.

В предыдущие дни появился ряд неофициальных сигналов о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой они договорились в телефонном разговоре на прошлой неделе, оказалась под вопросом из-за того, что Россия продолжает придерживаться своих максималистских требований.

В то же время Кремль и власти Венгрии убеждали, что подготовка к встрече продолжается, и называли сообщения попытками сорвать ее.