Трамп поговорит с Си о закупках нефти у России

Американский президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы тот перестал покупать нефть у России.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что будет встреча с китайским лидером во время своего визита в Южную Корею, который состоится на следующей неделе.

В ответ на вопрос, будет ли у него разговор с Си по закупкам Китаем российской нефти, Трамп сказал, что хочет пообщаться с китайским лидером по этому поводу, поскольку эти закупки "финансируют войну".

По мнению президента США, его предшественники Джо Байден и Барак Обама "заставили Россию и Китай объединиться".

"Китай немного другой. Через Джо Байдена и Барака Обаму Китай и Россию заставили объединиться, а этого никогда не следовало допускать. Они не могут быть дружественными, они не могут быть такими по своей природе", – сказал он.

Трамп подчеркнул также, что будет говорить с Си о том, как закончить российско-украинскую войну.

"Я буду говорить с ним о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной: то ли через нефть, то ли через энергию, то ли через что-то другое. И я думаю, что он будет очень восприимчив... Сейчас он хотел бы, чтобы эта война закончилась", – подытожил американский президент.

В контексте российской нефти заметим, что этот вопрос был одним из главных раздражителей для Трампа в длительных торговых переговорах с Индией – половина его 50-процентных пошлин на индийские товары стала ответом на эти закупки. Правительство США заявило, что доходы от нефти финансируют войну России в Украине.

Недавно Трамп сказал, что Индия прекратит покупать российскую нефть, предупредив, что Нью-Дели будет продолжать платить "значительные" пошлины, если не сделает этого.

Также Офис по контролю за внешними активами США объявил о новых санкциях "вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине". В частности, под санкции попадают "Роснефть" и "Лукойл".