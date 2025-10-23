Литва відмовляється вести діалог з Білоруссю щодо метеозондів

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна буде суворо реагувати на повторні порушення повітряного простору метеозондами з контрабандою з Білорусі.

Її слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

У четвер, 23 жовтня, Ругінене заявила, що у Литви не буде "жодних" переговорів із Білоруссю щодо інцидентів із повітряними кулями, які перевозять контрабанду.

Вона переконана, що це Білорусь – це "не та країна, з якою можна розмовляти і вести переговори".

"Ми всі розуміємо, що більшість повітряних куль можна перехопити на території Білорусі. Якщо наш сусід цього не робить, ми мусимо реагувати відповідно", – заявила вона.

21 жовтня ввечері за допомогою радіолокаційних засобів було зафіксовано незаконне проникнення групи метеорологічних повітряних куль з території Білорусі до повітряного простору Литви.

Інцидент порушив роботу Вільнюського аеропорту. Після цього у Литві пообіцяли закрити кордон з Білоруссю, якщо інциденти з метеокулями повторяться.

Також Міністерство закордонних справ Литви висловило протест Білорусі у зв’язку з цим інцидентом.