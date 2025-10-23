Литва отказывается вести диалог с Беларусью о метеозондах

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна будет строго реагировать на повторные нарушения воздушного пространства метеозондами с контрабандой из Беларуси.

Ее слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

В четверг, 23 октября, Ругинене заявила, что у Литвы не будет "никаких" переговоров с Беларусью по инцидентам с воздушными шарами, которые перевозят контрабанду.

Она убеждена, что это Беларусь – это "не та страна, с которой можно разговаривать и вести переговоры".

"Мы все понимаем, что большинство воздушных шаров можно перехватить на территории Беларуси. Если наш сосед этого не делает, мы должны реагировать соответственно", – заявила она.

21 октября вечером с помощью радиолокационных средств было зафиксировано незаконное проникновение группы метеорологических воздушных шаров с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Инцидент нарушил работу Вильнюсского аэропорта. После этого в Литве пообещали закрыть границу с Беларусью, если инциденты с метеошарами повторятся.

Также Министерство иностранных дел Литвы выразило протест Беларуси в связи с этим инцидентом.