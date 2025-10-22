Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору метеозондами

Міністерство закордонних справ Литви повідомило в середу, що Вільнюс висловив протест Білорусі щодо порушення повітряного простору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву литовського МЗС.

Тимчасового повіреного у справах Білорусі викликали до міністерства та вручили йому ноту протесту щодо неодноразових порушень повітряного простору.

Зокрема, 21 жовтня ввечері за допомогою радіолокаційних засобів було зафіксовано незаконне проникнення групи метеорологічних повітряних куль з території Білорусі до повітряного простору Литви.

"Інцидент створив загрозу цивільній авіації та громадській безпеці, а через порушення нормальної роботи Вільнюського аеропорту було також завдано фінансових збитків", – заявили у МЗС Литви.

Міністерство закордонних справ Литви наголосило, що порушення державного кордону є грубим порушенням міжнародного права, закликало Білорусь забезпечити належний контроль свого повітряного простору, нагадало про попередні випадки порушень литовського повітряного простору з боку Білорусі, вимагало провести розслідування та запобігти подальшим інцидентам.

Також МЗС Литви попередило, що в разі повторення незаконних порушень повітряного простору Литва залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.

У середу у Литві пообіцяли закрити кордон з Білоруссю, якщо інциденти з метеокулями повторяться.





